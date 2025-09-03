«Динамо» выиграло дело у украинского агента Ордеца на 400 тысяч евро

Как стало известно «СЭ», арбитражный суд города Москвы принял сторону «Динамо» и отказал Эдуарду Мурзе, украинскому агенту футболиста Ивана Ордеца, в требовании 400 тысяч евро с московского клуба за переподписание контракта. Также отклонена апелляция.

«Динамо» и Ордец в 2021 году заключили соглашение о продлении договора с июля 2022 года. В июне 2022 года футболист воспользовался возможностью приостанавливать контракт и покинул Россию. В итоге по новому соглашению Иван не провел в команде ни одного дня, поэтому сначала Палата РФС по разрешению споров, а потом и арбитражный суд отклонили требование по агентской комиссии Мурзы, интересы которого представлял российский индивидуальный предприниматель.