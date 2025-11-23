Тюкавин: «С Карпиным не прощаемся, он же тренер сборной, надеюсь, там будем видеться»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как команда попрощалась с Валерием Карпиным, который покинул пост главного тренера команды.

— Как помогла встреча с консультативным советом?

— Всегда приятно, когда приезжают поддержать, а не потопить еще ниже (смеется). Много что запомнилось оттуда, было приятно.

— Ранее ты говорил, что не все делают выводы. Можно ли сказать, что они сейчас сделаны?

— Нет (смеется). Вы видели, что сегодня Хуан Касерес раз пять ошибся в одном и тот же моменте.

— На ноль сыграли впервые за долгое время.

— Не знаю, сзади меня не волнует, спереди волнует больше (смеется).

— Как все изменилось после ухода Карпина?

— Да все изменилось сразу же, понятно. Произошло в выходной день. Все узнали в понедельник.

— Как попрощались?

— На следующий день приехали на базу, сказали обычные слова и все, попрощались. Мы с ним не прощаемся, он же тренер сборной, надеюсь, там будем видеться.

— Было ли у вас ощущение в сборной, что Карпин уйдет из «Динамо»? Давал ли Карпин намеки?

— В сборной он сосредоточен на сборной.