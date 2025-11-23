Тюкавин — о голе: «Побольше бы таких моментов, может быть, было бы больше голов»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу над махачкалинским клубом (3:0) в 16-м туре РПЛ. Форвард в этой игре забил гол.

— Готовились всю неделю, настраивались. Много теоретических занятий было. Хотели порадовать болельщиков. Мы не должны находиться на том месте, где сейчас находимся. Команда раскрепостилась? Подтверждаю, я тоже раскрепостился.

Мой гол? Обычный гол. Нашел позицию. Побольше бы таких моментов, может быть, было бы больше голов. Подставить клюшку, можно сказать (улыбается). Новая Бразилия? Да почему, как нам играть, как не 4-2-4, у нас хорошая атака.

Будем пытаться забивать больше, чем соперник.

Надеюсь, Ролан Гусев останется с нами надолго, будем помогать, выкладываться на поле. А дальше не нам решать, — сказал Тюкавин.

Московское «Динамо» провело первый матч после отставки Валерия Карпина. Обязанности главного тренера исполняет Ролан Гусев.

Бело-голубые прервали 4-матчевую серию без побед в РПЛ и с 20 очками поднялись на девятое место.