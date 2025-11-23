Бителло: «Ролан Гусев — очень хороший тренер. Его стиль отличается от Карпина»

Полузащитник московского «Динамо» Бителло ответил на вопросы после победы над махачкалинским «Динамо» (3:0) в 16-м туре РПЛ.

— Ролан Гусев очень хороший тренер, — начал Бителло. — У него очень хорошие качества. Он с нами уже работал, когда ушел Личка.

— Как вам работа с Карпиным?

— У каждого тренера есть свой стиль. У Карпина он отличается от стиля Гусева. Но все зависит от игрока. Мы сегодня победили, взяли важные три очка дома.

— Понимаете, почему Карпин ушел?

— Это было решение Карпина. Каждый человек сам принимает решение. Он поговорил с руководством. Больше ничего не знаю. Это бывает. Нужно продолжать работать, несмотря на то, кто является тренером.

— Считаете ли Карпина строгим тренером?

— Каждый игрок по-разному принимает требования тренера. Но нам нужно их принимать. Сейчас это в прошлом. На данный момент мы должны думать о будущем, — сказал Бителло.

Московское «Динамо» провело первый матч после отставки Карпина. Обязанности главного тренера исполнял Ролан Гусев. С 20 очками бело-голубые поднялись на девятое место в РПЛ.