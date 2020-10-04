Константин Марадишвили: «Рад и горд, что забил первый гол за ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в матче 10-го тура. 20-летний воспитанник армейцев забил свой первый гол в матче за основную команду.

— Конечно, я очень рад, но без помощи партнеров этого гола бы не случилось, — приводит пресс-служба ЦСКА слова Марадишвили. — Я очень рад и горд, что забил за главную команду. Буду продолжать в том же духе.

— В предыдущих матчах вы часто били из-за штрафной, забили «Уралу» красивым дальним ударом. Отдельно тренируете это?

— Нет, просто изредка остаемся после тренировок, чтобы поднаточить удар. Сегодня гол был не из-за штрафной, нужно было бить и забивать. Гол рабочий. Влашич прошел нескольких игроков, скатил мне под удар, и я просто забил в дальний угол.