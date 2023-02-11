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Сегодня, 19:05

Лепехин: «Когда Дзюба был в «Зените», никто не мог его сдержать, он все выигрывал»

Алина Савинова
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Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин рассказал, что думает о переходе нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Я считаю, Дзюба с его качествами может приносить пользу в РПЛ. Ему, может, какой-то большой работы на поле не нужно делать, но в штрафной площадке он очень опасен. Тяжело защитникам с ним справляться. По крайней мере, когда он был в «Зените», никто не мог его сдержать — ни после длинных передач, ни после прострелов, ни после «висюлек». Он все выигрывал. Если у него это осталось, он, конечно, принесет пользу «Локомотиву», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.

С 2015 по 2022 год, включая аренду в тульский «Арсенал», Дзюба выступал в «Зените».Ранее форвард выступал в России за «Зенит». В петербургском клубе он стал лучшим бомбардиром чемпионатов, доведя количество забитых голов до 148.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-kogda-dzyuba-igral-v-zenite-nikto-iz-zashhitnikov-rpl-ne-mog-s-nim-spravit-sya-v-shtrafnoj/
Артем Дзюба
Константин Лепехин
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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