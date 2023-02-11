Тарханов: «Мамаев был хорошим футболистом. Он заслужил добрых слов после завершения карьеры»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал новость о том, что бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев решил завершить карьеру в 34 года.

«Паша хороший футболист, техничный и запоминающийся. Мне нравилась его игра, он приносил играм свою искру. Думаю, он заслужил добрых слов после завершения карьеры. Кто бы что ни говорил, Мамаев был хорошим футболистом. Возможно, в какие-то моменты он был не самым дисциплинированным, но он был хорош на поле. В 34 года уходить из футбола — нормально. Нужно уходить вовремя, как это сделал Павел. Желаю ему удачи в жизни после футбола», — цитирует Тарханова Sport24.

Последним клубом 34-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.