Новичок «Крыльев Советов» Писарский рассказал, почему считает Осинькина топ-тренером

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился впечатлениями от работы с главным тренером самарского клуба Игорем Осинькиным.

«Это сильный специалист. Топ-тренер, который уделяет много времени мелочам. Во многих командах на какие-то детали могут не обращать внимание, а Игорь Витальевич внимательно следит за всем. Например, он следит, чтобы игроки отдавали партнёрам мяч в правильную ногу, чтобы игрок делал меньше касаний. На таких деталях мы останавливаемся, он постоянно подсказывает. С ним интересно работать. Для него важны мелочи, потому что из мелких фрагментов вырастают большие. Мы начинаем с самого элементарного, что учат в школах. Ему важно отрабатывать даже самые базовые вещи», — приводит Metaratings.ru слова Писарского.

В декабре Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов». Соглашение футболиста с новым клубом рассчитано на три с половиной года.

Самарский клуб идет на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 20 очков.