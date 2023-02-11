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Сегодня, 19:05

Новичок «Крыльев Советов» Писарский рассказал, почему считает Осинькина топ-тренером

Алина Савинова
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Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился впечатлениями от работы с главным тренером самарского клуба Игорем Осинькиным.

«Это сильный специалист. Топ-тренер, который уделяет много времени мелочам. Во многих командах на какие-то детали могут не обращать внимание, а Игорь Витальевич внимательно следит за всем. Например, он следит, чтобы игроки отдавали партнёрам мяч в правильную ногу, чтобы игрок делал меньше касаний. На таких деталях мы останавливаемся, он постоянно подсказывает. С ним интересно работать. Для него важны мелочи, потому что из мелких фрагментов вырастают большие. Мы начинаем с самого элементарного, что учат в школах. Ему важно отрабатывать даже самые базовые вещи», — приводит Metaratings.ru слова Писарского.

В декабре Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов». Соглашение футболиста с новым клубом рассчитано на три с половиной года.

Самарский клуб идет на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 20 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/novichok-krylev-pisarskii-schitaet-osinkina-top-trenerom-226782/
Владимир Сычевой
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Спартак

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