Компания Nike прекратила сотрудничество со «Спартаком»

Компания Nike прекратила сотрудничество с московским «Спартаком», сообщает официальный сайт красно-белых.

«Компания Nike уведомила ФК «Спартак» о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА наш клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне. Руководство коммерческого направления «Спартака» ведет работу по поиску нового поставщика экипировки», — говорится в заявлении клуба.

Nike была техническим спонсором «Спартака» с 2005 года.

2 мая УЕФА объявил об отстранении российских клубов от участия в еврокубках в сезоне-2022/23.