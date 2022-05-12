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Сегодня, 13:11

В академии «Зенита» пройдет семинар по общей физической подготовке

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

16 и 17 мая в академии «Зенита» пройдет семинар по общей физической подготовке.

В первый день семинара с презентацией выступит тренер «Зенита» Иван Карминати, во второй день — тренер «Зенита-2» Луис Анула.

В ходе мероприятия спикеры проведут теоретическую часть в конференц-зале, ответят на вопросы гостей, после чего приступят к практическому занятию с одной из команд академии.

На встрече планируется присутствие директора академии Анатолия Давыдова, заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина, главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова и директора Центра повышения квалификации тренеров Сергея Морозова.

Источник: https://fc-zenit.ru/academy/academy_news/2022-05-08-v-gazprom-akademii-proydet-seminar-po-obshchey-fizicheskoy-podgotovke-.htm
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