В академии «Зенита» пройдет семинар по общей физической подготовке

16 и 17 мая в академии «Зенита» пройдет семинар по общей физической подготовке.

В первый день семинара с презентацией выступит тренер «Зенита» Иван Карминати, во второй день — тренер «Зенита-2» Луис Анула.

В ходе мероприятия спикеры проведут теоретическую часть в конференц-зале, ответят на вопросы гостей, после чего приступят к практическому занятию с одной из команд академии.

На встрече планируется присутствие директора академии Анатолия Давыдова, заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина, главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова и директора Центра повышения квалификации тренеров Сергея Морозова.