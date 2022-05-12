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Семин о стажировке у Фергюсона в «МЮ»: «Он даже пригласил меня выпить вина»

Семин вспомнил о стажировке у Фергюсона в «МЮ»
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился воспоминаниями о стажировке у Алекса Фергюсона в «МЮ».

— В 1999 году вы, два года подряд тренер — полуфиналист Кубка кубков, ездили на стажировку к Алексу Фергюсону, который в том году выиграл Лигу чемпионов. Что он оказался за человек и что вы из этого общения почерпнули?

— Поразила доброжелательность, с которой он меня принял. Уделил столько внимания при таком напряженном календаре чемпионата Англии! С его помощью удалось все посмотреть, что было на старой базе «Манчестер Юнайтед». Мог посидеть рядом с футбольным полем, посмотреть тренировку, послушать реакцию игроков на то или иное упражнение. Он даже пригласил меня к себе домой выпить вина!

Был у нас и обед в каком-то манчестерском ресторане. По-моему, это даже был специализированный ресторан для болельщиков «МЮ». После любой тренировки мог уделить время, объяснить какие-то нюансы, которые я был способен понять без присутствия переводчика (его и не было). В общем, простой, нормальный человек без какого-то пафоса! Ни словом, ни жестом он не давал понять своего превосходства.

А ведь тренер абсолютно уникальный. Думаю, что его главный козырь — психология, а жизнь доказывает, что именно этот фактор выходит в управлении футбольными командами на первый план. Взаимодействие внутри команды, нащупывание струн, с помощью которых ее можно по новой мотивировать, взбодрить.

Еще подбор игроков, необходимость более широкой обоймы футболистов и активной ротации по ходу сезона, чтобы к решающим матчам ведущие игроки не были вымотанными. После этого мы к 2000 году, почти ни с кем не расставшись, пригласили в «Локомотив» целую группу футболистов, которые сыграли потом для нас важные роли, — Евсеева, Нижегородова, Терехина, Цымбаларя, и у нас появилась возможность ротировать состав.

Далее — огромное внимание к своей футбольной академии. Тогда ведь как раз блистала группа игроков, которые из нее вышли, — Бекхэм, Гиггз, Скоулз, братья Невиллы, Батт. Помню, вернулся в Москву с твердым намерением, чтобы наша школа стала лучшей в столице. Не знаю, есть ли тут взаимосвязь, но сегодня в РПЛ больше всего игроков из академий — как раз из «Локомотива». А процесс глобально начался именно в начале века.

Еще одним тезисом Фергюсона было то, что руководитель в клубе он один и никто в его работу не лезет. Понятно, что те или иные траты на игроков могут быть одобрены акционерами или нет, но футбол только его епархия. Отсюда и был тот «МЮ». Никто не мог приобрести игрока в обход него.

Юрий Семин. «Происходящее в «Локомотиве» напоминает фильм «Блеф». Семин — о Цорне, Рангнике в «МЮ» и Анчелотти
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Алекс Фергюсон
Юрий Семин
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