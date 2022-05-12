Семин о стажировке у Фергюсона в «МЮ»: «Он даже пригласил меня выпить вина»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился воспоминаниями о стажировке у Алекса Фергюсона в «МЮ».
— В 1999 году вы, два года подряд тренер — полуфиналист Кубка кубков, ездили на стажировку к Алексу Фергюсону, который в том году выиграл Лигу чемпионов. Что он оказался за человек и что вы из этого общения почерпнули?
— Поразила доброжелательность, с которой он меня принял. Уделил столько внимания при таком напряженном календаре чемпионата Англии! С его помощью удалось все посмотреть, что было на старой базе «Манчестер Юнайтед». Мог посидеть рядом с футбольным полем, посмотреть тренировку, послушать реакцию игроков на то или иное упражнение. Он даже пригласил меня к себе домой выпить вина!
Был у нас и обед в каком-то манчестерском ресторане. По-моему, это даже был специализированный ресторан для болельщиков «МЮ». После любой тренировки мог уделить время, объяснить какие-то нюансы, которые я был способен понять без присутствия переводчика (его и не было). В общем, простой, нормальный человек без какого-то пафоса! Ни словом, ни жестом он не давал понять своего превосходства.
А ведь тренер абсолютно уникальный. Думаю, что его главный козырь — психология, а жизнь доказывает, что именно этот фактор выходит в управлении футбольными командами на первый план. Взаимодействие внутри команды, нащупывание струн, с помощью которых ее можно по новой мотивировать, взбодрить.
Еще подбор игроков, необходимость более широкой обоймы футболистов и активной ротации по ходу сезона, чтобы к решающим матчам ведущие игроки не были вымотанными. После этого мы к 2000 году, почти ни с кем не расставшись, пригласили в «Локомотив» целую группу футболистов, которые сыграли потом для нас важные роли, — Евсеева, Нижегородова, Терехина, Цымбаларя, и у нас появилась возможность ротировать состав.
Далее — огромное внимание к своей футбольной академии. Тогда ведь как раз блистала группа игроков, которые из нее вышли, — Бекхэм, Гиггз, Скоулз, братья Невиллы, Батт. Помню, вернулся в Москву с твердым намерением, чтобы наша школа стала лучшей в столице. Не знаю, есть ли тут взаимосвязь, но сегодня в РПЛ больше всего игроков из академий — как раз из «Локомотива». А процесс глобально начался именно в начале века.
Еще одним тезисом Фергюсона было то, что руководитель в клубе он один и никто в его работу не лезет. Понятно, что те или иные траты на игроков могут быть одобрены акционерами или нет, но футбол только его епархия. Отсюда и был тот «МЮ». Никто не мог приобрести игрока в обход него.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0