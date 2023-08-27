Комментатор Нагучев объяснил, почему полчаса не называл Дзюбу по фамилии

Комментатор Роман Нагучев рассказал, почему на протяжении 30 минут матча 6-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив» (0:1) не называл форварда железнодорожников Артема Дзюбу по фамилии.

«30 минут моего репортажа без Артема Дзюбы — всего лишь напоминание, что следует уважать любую профессию. Номер семь несколько раз давал понять, что ему не до этого. Сам Артем и мы, комментаторы и журналисты, сделали так, что нападающий стал суперзвездой. Мы защищали его, давали возможность высказаться и объясниться в дни неудач. Это правильный и важный обмен. Но в ответ мы получаем реплику о Моссе в духе Сергея Юрьевича Белякова. Мое молчание — это перформанс в защиту профессии. Конспирологию оставьте при себе», — написал Нагучев в своем Telegram-канале.

В первом тайме комментатор полчаса называл Дзюбу различными словосочетаниями, упоминал его амплуа или номер.

Ранее нападающий в нецензурной форме высказался о работе комментатора Михаила Моссаковского на игре железнодорожников против «Краснодара» (1:1) в 5-м туре РПЛ.

«Локомотив» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. В следующем туре команда дома сыграет с «Балтикой» 3 сентября.

35-летний Дзюба в текущем сезоне сыграл за московский клуб 5 матчей во всех турнирах, забил один гол и отадл одну результативную передачу.