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27 августа, 22:55

Комментатор Нагучев объяснил, почему полчаса не называл Дзюбу по фамилии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Комментатор Роман Нагучев рассказал, почему на протяжении 30 минут матча 6-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив» (0:1) не называл форварда железнодорожников Артема Дзюбу по фамилии.

Артем Дзюба в&nbsp;матче &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. Дзюба вернулся — «Локо» победил. «Сочи» не помогло даже кошмарное поле «Фишта»

«30 минут моего репортажа без Артема Дзюбы — всего лишь напоминание, что следует уважать любую профессию. Номер семь несколько раз давал понять, что ему не до этого. Сам Артем и мы, комментаторы и журналисты, сделали так, что нападающий стал суперзвездой. Мы защищали его, давали возможность высказаться и объясниться в дни неудач. Это правильный и важный обмен. Но в ответ мы получаем реплику о Моссе в духе Сергея Юрьевича Белякова. Мое молчание — это перформанс в защиту профессии. Конспирологию оставьте при себе», — написал Нагучев в своем Telegram-канале.

В первом тайме комментатор полчаса называл Дзюбу различными словосочетаниями, упоминал его амплуа или номер.

Ранее нападающий в нецензурной форме высказался о работе комментатора Михаила Моссаковского на игре железнодорожников против «Краснодара» (1:1) в 5-м туре РПЛ.

Артем Дзюба (справа) и&nbsp;Михаил Галактионов. Дзюба не согласен, что «Локо» вымучил ничью — но это так! Цифры подтверждают — команда ужасна на старте сезона

«Локомотив» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. В следующем туре команда дома сыграет с «Балтикой» 3 сентября.

35-летний Дзюба в текущем сезоне сыграл за московский клуб 5 матчей во всех турнирах, забил один гол и отадл одну результативную передачу.

Источник: Telegram-канал Романа Наугчева
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
25
14
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Нагучев большую часть первого тайма матча «Локомотива» не называл Дзюбу по фамилии

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 2 : 1
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 0 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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