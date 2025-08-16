Комментатор Григорий Твалтвадзе не ожидает большого количества голов в матче «Балтики» и «Локомотива»

Спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ «Балтика» — «Локомотив».

«Будет ли много голов? Не, думаю. Талалаев, человек, который в каждой команде, будь-то «Химки», будь-то «Ахмат», будь-то «Балтика», вносил в игру каждый раз какую-то свежесть. «Балтика» после этих четырех туров, наверное, единственная команда в чемпионате России на данный момент — тренерская. Вот мне так представляется.

И у Талалаева ведь очень пытливый ум в футбольном плане. И мне кажется, что он будет не одну ночь вот просиживать перед тем, как что-то придумать против «Локомотива», против того же Батракова», — сказал Твалтвадзе в шоу «Игра в умного» на канале Федерации нард России.

Матч «Балтика» — «Локомотив» пройдет на стадионе «Ростех Арена» 16 августа. Начало в 15:00 по московскому времени.