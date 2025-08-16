«Балтика» — «Локомотив»: Хиль и Батраков выйдут с первых минут

Стали известны составы «Балтики» и «Локомотива» на матч 5-го тура РПЛ.

«Балтика»: Бориско — Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев — Мендель, Петров, Саусь, Титков, Петров — Хиль.

Запасные: Любаков, Кукушкин, Луна, Филин, Беликов, Мохаммад, Ковалев, Пряхин, Уткин, Стефанович, Никитин, Оффор.

«Локомотив»: Митрюшкин — Монтес, Ненахов, Сильянов, Морозов — Баринов, Бакаев, Батраков, Карпукас, Руденко — Комличенко.

Запасные: Веселов, Лантратов, Рамирес, Фассон, Ньямси, Погостнов, Салтыков, Годяев, Тимофеев, Сарвелли, Мялковский.

Форвард московской команды Дмитрий Воробьев пропускает встречу из-за перебора желтых карточек.

Матч пройдет в Калининграде и начнется в 15:00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.