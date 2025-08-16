Футбол
16 августа, 13:55

«Балтика» — «Локомотив»: Хиль и Батраков выйдут с первых минут

Сергей Разин
корреспондент

Стали известны составы «Балтики» и «Локомотива» на матч 5-го тура РПЛ.

«Балтика»: Бориско — Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев — Мендель, Петров, Саусь, Титков, Петров — Хиль.

Запасные: Любаков, Кукушкин, Луна, Филин, Беликов, Мохаммад, Ковалев, Пряхин, Уткин, Стефанович, Никитин, Оффор.

«Локомотив»: Митрюшкин — Монтес, Ненахов, Сильянов, Морозов — Баринов, Бакаев, Батраков, Карпукас, Руденко — Комличенко.

Запасные: Веселов, Лантратов, Рамирес, Фассон, Ньямси, Погостнов, Салтыков, Годяев, Тимофеев, Сарвелли, Мялковский.

Форвард московской команды Дмитрий Воробьев пропускает встречу из-за перебора желтых карточек.

Матч пройдет в Калининграде и начнется в 15:00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
16 августа, 15:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
1:1
Локомотив
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
  • Олег Кн.

    Наш Паровоз вперёд лети, на первом месте остановка!!!

    16.08.2025

  • hovawart645

    Поживём - увидим.

    16.08.2025

  • Фирсыч

    От этого ещё обидней.

    16.08.2025

  • AnTaras

    Кому вы нужны? Сами себя затормозите. Прошлый сезон показателен.

    16.08.2025

  • hovawart645

    Тормозить нас будут. Ежу понятно.

    16.08.2025

  • Иван Иванов

    ТОЛЬКО ЛОКО!!! ТОЛЬКО ПОБЕДА!!!

    16.08.2025

  • hovawart645

    4 жк.

    16.08.2025

  • Иван Иванов

    А ЧТО С Воробьвым?

    16.08.2025

  • hovawart645

    Да, дисквал левый.

    16.08.2025

  • hovawart645

    Наш состав и так понятен.

    16.08.2025

  • Фирсыч

    Жаль, Воробьёва нет.

    16.08.2025

    • Комментатор Гусев считает, что «Динамо» не проиграет в матче с ЦСКА

    Комментатор Григорий Твалтвадзе не ожидает большого количества голов в матче «Балтики» и «Локомотива»
