Итальянский журналист: «Или Станкович в ближайшее время совершит качественный скачок, или рискует уехать в Азию»

Энцо Палладини, руководитель спортивной редакции итальянского концерна Mediaset, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как в Италии относятся к тренерской карьере Деяна Станковича, и предположил, какие перспективы его ждут в ближайшем будущем.

— Такой заметной фигурой, какой он был в качестве игрока, Деян пока явно не стал, но титулы в Сербии и Венгрии при этом выиграл. На мой взгляд, он сейчас находится на ключевом отрезке своей тренерской карьеры, на некой развилке. Или Станкович сможет в ближайшие год-два совершить качественный скачок с появлением, скажем, в серии А, или рискует надолго застрять в турнирах, которые не входят в число ведущих в Европе. А то и вовсе может переместиться в Азию.

— Деян уже пытался тренировать в серии А, но его «Сампдория» тогда вылетела из высшего дивизиона. Есть ли сейчас какие-то разговоры о нем применительно к Италии?

— Этим летом ничего особенного я не слышал. К тому же Станкович ведь действующий тренер «Спартака». Что касается печального опыта в Генуе, то там почти невозможно было что-то сделать в тот сезон. Клуб находился в настолько глубокой финансовой яме, что в какой-то момент Деяну, если я не ошибаюсь, даже перестали платить зарплату. Он дотянул до конца чемпионата, но «Сампдория» логично вылетела в серию В, — сказал Палладини.