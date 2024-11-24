Орлов о победе «Спартака» над «Локомотивом»: «Угальде немного повезло. Но я рад за него»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, в чем «Спартак» превзошел «Локомотив» в дерби в рамках 16-го тура РПЛ (5:2).

— Дерби «Спартак» — «Локомотив» — настоящий праздник голов. Зрители получили удовольствие. Нужно признать, что Станкович выстроил игру красно-белых в атаке. А вот в обороне... Как были проблемы, так и остались. Что и показало начало второго тайма. Но счет на табло. Спартаковцы превзошли железнодорожников в настрое. Вышли на поле с диким желанием победить! С горящими глазами! Потому и превосходили подопечных Галактионова в движении, до перерыва забили аж три мяча. «Локо» мне показался каким-то поблекшим. Но мы, в принципе, и предполагали, что молодая команда не застрахована от спадов. Нестабильность. Явно не лучший матч в исполнении Батракова, которого много хвалили.

Виртуозная игра Угальде? Он в принципе вышел на определенный уровень, адаптировался. Сегодня ему, возможно, немного повезло. Но четыре мяча в одной встрече дорогого стоит! Да еще и передачу голевую отдал. Рад за него! Хорошее приобретение москвичей.

После победы над железнодорожниками «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 балл. «Локомотив» с 34 очками сохранил третью строчку.