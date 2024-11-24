Барко — о победе над «Локомотивом»: «Сыграли идеально»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча 16-го тура против «Локомотива» (5:2).

— Кажется, очень легко разобрали оборону «Локомотива». В чем секрет?

— Такой получился идеальный матч. Сыграли идеально, хорошо получилось. Все сделали правильно, — сказал Барко «СЭ».

«Спартак» (31 очко) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Локомотив» (34) остается третьим в турнирной таблице.