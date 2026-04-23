Орлов — об игре Глушенкова: «Он потерялся...»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

— Глушенкова заменили на 58-й минуте. Понимаете, он потерялся... Глушенков — это вещь в себе. Скрытный, обидчивый... И все как-то у него не складывается. Да, он талант. Хотя нет, не то слово. Талантливый — этот тот, кто свой потенциал реализует. Скорее у Глушенкова есть определенные задатки. Их надо развивать. Но для этого, видимо, нужен другой характер. Все тут упирается в психологию. А Глушенков чем-то или кем-то часто недоволен. С судьей зачем-то начал препираться, карточку получил. Он как-то существует сам по себе, что ли...

Футбол — командная игра. Ты должен и за себя играть, и за партнера. У него, да и не только у него, в «Зените», увы, это не получается.

Понятно, что Джон Джон и Джон Дуран присоединились к команде зимой. Наверное, им еще требуется какое-то время. Не знаю... Нам же остается констатировать, что сыгранности у питерцев нет.

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