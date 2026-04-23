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Орлов — об игре Глушенкова: «Он потерялся...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

— Глушенкова заменили на 58-й минуте. Понимаете, он потерялся... Глушенков — это вещь в себе. Скрытный, обидчивый... И все как-то у него не складывается. Да, он талант. Хотя нет, не то слово. Талантливый — этот тот, кто свой потенциал реализует. Скорее у Глушенкова есть определенные задатки. Их надо развивать. Но для этого, видимо, нужен другой характер. Все тут упирается в психологию. А Глушенков чем-то или кем-то часто недоволен. С судьей зачем-то начал препираться, карточку получил. Он как-то существует сам по себе, что ли...

Футбол — командная игра. Ты должен и за себя играть, и за партнера. У него, да и не только у него, в «Зените», увы, это не получается.

Понятно, что Джон Джон и Джон Дуран присоединились к команде зимой. Наверное, им еще требуется какое-то время. Не знаю... Нам же остается констатировать, что сыгранности у питерцев нет.

Вратарь &laquo;Локомотива&raquo; Антон Митрюшкин и&nbsp;футболист &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков.«Не увидел у Дивеева игры рукой. Глушенков — вещь в себе, скрытный». Орлов — о матче «Локо» — «Зенит»

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Максим Глушенков
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Г
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Максим Глушенков

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