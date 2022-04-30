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Комментатор Генич жестко про Дзюбу: «Артем — фуфло! Его слова — гниль»

Комментатор Генич назвал себя новым хейтером Дзюбы
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Константин Генич.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Комментатор Константин Генич рассказал о возникшем конфликте с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. Форвард резко высказался о тележурналисте после чемпионского матча с «Локомотивом».

«Я защищал Дзюбу практически всегда. И был на его стороне, когда его хейтили болельщики. То, что он сказал сейчас... Что я выступил, как желтая пресса. Первый человек, который обвинил меня в «желтизне».

Я не склонен к оскорблениям. Пусть меня он забанил. Но Аретм — фуфло. Просто фуфло.

Рядом со мной и с ним было много людей во время спора. Это не была частная беседа. Если бы я рассказал все, что он тогда сказал о других футболистах, то мало бы не показалось.

Если ты проиграл, я вынес на публичную обозрение наш спор. Это некое шоу. Да, я — журналист. И ты выходишь со мной на публичный спор.

На тот момент это был честный спор, который надо было по-мужски принять. Но то, что сказал Артем, — это гниль. Теперь я прекрасно понимаю, почему тебя хейтят и ненавидят большинство болельщиков. И, к сожалению, готов признать, что готов примкнуть к большинству.

Как человек ты повел себя как... не очень хороший персонаж», — заявил Генич в эфире «Матч Премьер».

В прошлом году Генич и  Дзюба, по словам журналиста, поспорили на количество мячей, которое форвард Иван Сергеев забьет в сезоне-2021/22. Когда экс-футболист «Крыльев» достиг этой отметки после перехода в «Зенит», Генич сообщил о победе в споре в социальных сетях. Дзюба резко высказался об этом поступке.

Артем Дзюба
ФК Зенит
Константин Генич
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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
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Краснодар – Ростов
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