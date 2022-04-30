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Сегодня, 22:29

Семак назвал блестящей игру Сергеева в матче против «Локомотива»

Сергей Федоров
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игроках команды после победы в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (3:1).

«Мы верили в Ваню Сергеева. Сегодня он сыграл просто блестяще. Он адаптировался в клубе. С Юри Альберто сложнее, он менял страну. Помогала только наша диаспора бразильцев. Ему еще есть куда прогрессировать, но он тоже уже выполняет большой объем работы.

Многие другие российские игроки тоже очень хорошо себя проявляют плюс Алип. Наши старожилы тоже не сбавляют и помогают команде", — сказал Семак.

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 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
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 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
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