Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о чемпионстве «Зенита». Для клуба это четвертый титул подряд.

«Хочу сказать, что мы с вами не самые притесненные. В Германии «Бавария» вообще в 10 раз становится чемпионом и интереса нет вообще никакого. «Зенит» — заслуженный чемпион. Пока никто ни в игровом, ни в финансовом плане к питерской команде не приблизился. «Зенит» сейчас, как и «Спартак» в 90-е годы доминирует. Во многом благодаря тому, что могут позволить себе лучших футболистов.

Можно ли сравнить Семака с Семиным и Газзаевым по величию? Семин и Газзаев для меня всегда были харизматичными личностями. Может, из-за спокойствия и флегматичности Семака нет ощущения его величия. Наверное, если подумать, то Семак сравнялся с Газзаевым и Семиным по величию. Он, в отличие от этих двоих, еще и как футболист чемпионств навыигрывал. Получается, у нас появилась новая глыба в лице Семака», — приводит слова Червиченко Sport24.

«Зенит» победил московский «Локомотив» в 27-м туре Тинькофф РПЛ и в четвертый раз подряд выиграл национальный чемпионат.