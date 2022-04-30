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Червиченко: «Семак — глыба. Он сравнялся с Газзаевым и Семиным по величию»

Червиченко высказался о четвертом подряд чемпионстве Семака в качестве тренера
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о чемпионстве «Зенита». Для клуба это четвертый титул подряд.

«Хочу сказать, что мы с вами не самые притесненные. В Германии «Бавария» вообще в 10 раз становится чемпионом и интереса нет вообще никакого. «Зенит» — заслуженный чемпион. Пока никто ни в игровом, ни в финансовом плане к питерской команде не приблизился. «Зенит» сейчас, как и «Спартак» в 90-е годы доминирует. Во многом благодаря тому, что могут позволить себе лучших футболистов.

Можно ли сравнить Семака с Семиным и Газзаевым по величию? Семин и Газзаев для меня всегда были харизматичными личностями. Может, из-за спокойствия и флегматичности Семака нет ощущения его величия. Наверное, если подумать, то Семак сравнялся с Газзаевым и Семиным по величию. Он, в отличие от этих двоих, еще и как футболист чемпионств навыигрывал. Получается, у нас появилась новая глыба в лице Семака», — приводит слова Червиченко Sport24.

«Зенит» победил московский «Локомотив» в 27-м туре Тинькофф РПЛ и в четвертый раз подряд выиграл национальный чемпионат.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-30-chervichenko-semak-novaya-glyba-v-otlichiye-ot-semina-i-gazzayeva-on-i-kak-futbolist-chempionstv-navyigryval
Сергей Семак
ФК Зенит
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
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 2 : 3
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Рубин – Сочи
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30.04 16:30
Краснодар – Ростов
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30.04 19:30
Зенит – Локомотив
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1.05 14:00
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