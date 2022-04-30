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Дзюба назвал позором поведение комментатора Генича: «Спартак» его забанил. И я»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о разговорах про его спор с Геничем
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба резко высказался о разговорах про его спор с комментатором Константином Геничем.

«Мы не спорили на что-то. Константин Генич, как желтая пресса. Мы разговаривали тет-а-тет. Он развил такую космическую историю... Мне кажется, это позорно.

Ване Сергееву, наверное, самому неудобно за наш разговор. Я его до этого не знал, он очень хороший футболист, я за него искренне переживал. 

Как Генич себя ведет... Фу. «Спартак» его забанил. И я теперь забанил», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

По словам Генича, Дзюба поспорил с ним, что форвард Иван Сергеев не сможет забить восемь мячей в нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ. Когда экс-футболист «Крыльев» достиг этой отметки после перехода в «Зенит», комментатор предложил Дзюбе выйти на игру в майке с призывом к «Спартаку» разбанить тележурналиста.

После слов Дзюбы в телеэфире комментатор ответил ему в речи на «Матч Премьер»: «Артем — фуфло! Его слова — гниль».
 

Артем Дзюба
Иван Сергеев
Футбол
ФК Зенит
Константин Генич
телевидение
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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 17
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Далер Кузяев

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Крылья Советов

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Краснодар

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