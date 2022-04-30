Дзюба назвал позором поведение комментатора Генича: «Спартак» его забанил. И я»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о разговорах про его спор с Геничем

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба резко высказался о разговорах про его спор с комментатором Константином Геничем.

«Мы не спорили на что-то. Константин Генич, как желтая пресса. Мы разговаривали тет-а-тет. Он развил такую космическую историю... Мне кажется, это позорно.

Ване Сергееву, наверное, самому неудобно за наш разговор. Я его до этого не знал, он очень хороший футболист, я за него искренне переживал.

Как Генич себя ведет... Фу. «Спартак» его забанил. И я теперь забанил», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

По словам Генича, Дзюба поспорил с ним, что форвард Иван Сергеев не сможет забить восемь мячей в нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ. Когда экс-футболист «Крыльев» достиг этой отметки после перехода в «Зенит», комментатор предложил Дзюбе выйти на игру в майке с призывом к «Спартаку» разбанить тележурналиста.

После слов Дзюбы в телеэфире комментатор ответил ему в речи на «Матч Премьер»: «Артем — фуфло! Его слова — гниль».

