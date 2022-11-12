Колыванов — о матче между «Динамо» и ЦСКА: «Фаворита в дерби нет. Шансы 50 на 50»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов рассказал о своих ожиданиях от матча 17-го тура РПЛ, в котором бело-голубые сыграют с ЦСКА.

«ЦСКА и «Динамо» стараются играть в атакующий футбол. Должно получиться настоящее дерби. С «Зенитом» им тяжело бороться. К тому же, «Спартак» здорово играет. Фаворита в дерби нет. Шансы 50 на 50», — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.

«Динамо» примет на своем поле ЦСКА в воскресенье, 13 ноября. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

На данный момент бело-голубые занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России (26 очков), ЦСКА — четвертое (29 очков).