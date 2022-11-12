Ловчев: «Везде пишут о том, что Галактионов уходит в «Локомотив»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал возможное назначение Михаила Галактионова на должность главного тренера «Локомотива».

«Это витает в воздухе. Везде пишут о том, что он уходит в «Локомотив». Я этого не знаю. Как тренер — это парень, который растет, он и юношеским футболом занимался, в сборной, теперь уже во взрослом футболе, работал с «Нижним Новгородом». Когда предлагает «Локомотив», отказываться не принято. В России «Локомотив», «Спартак», «Зенит» — сильнейшие команды», — сказал Ловчев Vprognoze.ru

В пятницу, 11 ноября Галактионов объявил об уходе с поста главного тренера «Нижнего Новгорода», в котором работал с июня нынешнего года.

Галактионов назывался главным кандидатом на пост наставника «Локомотива».