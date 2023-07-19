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Сегодня, 16:59

Колосков: «Зенит» не является главным фаворитом в новом сезоне РПЛ»

Мария Гусева
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение, что «Зенит» не является главным фаворитом в новом сезоне РПЛ.

«Нет, с моей точки зрения, фаворитов нет, — цитирует ТАСС Колоскова. — «Зенит» не является фаворитом на сегодняшний день по той игре, которую он показывает во всяком случае, тем более поговаривают, что-то Малком уйдет, то Клаудиньо, а могут и оба уйти. Но дело даже не в этом. Хотя потеря обоих — это потеря не только «Зенита», но и нашего футбола, потому что это два ярких футболиста. Я считаю, что сейчас есть несколько команд, которые не просто как-то конкурентными будут в борьбе с «Зенитом», но и в состоянии будут побороться за первые места. Это ЦСКА, «Ростов», «Локомотив», «Краснодар». Поэтому не считаю, что у нас есть явный фаворит в лице «Зенита».

Новый сезон РПЛ стартует 21 июля. По итогам сезона-2022/23 чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит». Второе место в турнирной таблице занял ЦСКА, третье — «Спартак».

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Вячеслав Колосков
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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