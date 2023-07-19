Агент Дивеева: «Игорь может пропустить ближайшие игры. Сейчас занимается диагностикой»
Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал «СЭ» о состоянии игрока.
«Полагаю, что из-за повреждения Игорь может пропустить ближайшие игры. Окончательный вердикт будут делать доктора. Я не медик, но любая травма футболиста в большинстве случаев является последствием нагрузок. Думаю, никто точно не скажет, но наверняка, нагрузки могут повлиять на травмы. Игорю что-то мешает в голеностопе, это не дает ему полноценно проводить работу. Игорь тренируется? Нет, думаю, сейчас занимается диагностикой и сопутствующими процедурами», — сказал Еремин «СЭ».
Ранее представитель игрока сообщил Sport24, что 23-летний защитник может пропустить матч первого тура чемпионата России. 22 июля ЦСКА сыграет на выезде против «Урала».
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|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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