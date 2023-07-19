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Сегодня, 17:00

Агент Дивеева: «Игорь может пропустить ближайшие игры. Сейчас занимается диагностикой»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал «СЭ» о состоянии игрока.

«Полагаю, что из-за повреждения Игорь может пропустить ближайшие игры. Окончательный вердикт будут делать доктора. Я не медик, но любая травма футболиста в большинстве случаев является последствием нагрузок. Думаю, никто точно не скажет, но наверняка, нагрузки могут повлиять на травмы. Игорю что-то мешает в голеностопе, это не дает ему полноценно проводить работу. Игорь тренируется? Нет, думаю, сейчас занимается диагностикой и сопутствующими процедурами», — сказал Еремин «СЭ».

Ранее представитель игрока сообщил Sport24, что 23-летний защитник может пропустить матч первого тура чемпионата России. 22 июля ЦСКА сыграет на выезде против «Урала».

Игорь Дивеев
Футбол
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