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Сегодня, 16:57

Семин рассказал, кого считает главными конкурентами «Зенита» в новом сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Локомотива» поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Я думаю, что соперники у «Зенита» все те же, это ЦСКА и «Спартак», обязаны конкурировать «Динамо», «Краснодар» и «Локомотив». Вот эта группа и разыгрывает первое место. «Зенит» остается грандом и имеет преимущество? Сейчас все начинают с нуля, это право гранда достигается только победами», — цитирует Семина ТАСС.

Новый сезон РПЛ стартует 21 июля. В первом матче «Динамо» на своем поле встретится с «Краснодаром».

Источник: https://tass.ru/sport/18312687
Футбол
ФК Зенит
Юрий Семин
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3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
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 - : -
22.07 13:00
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 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
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 - : -
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