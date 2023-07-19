Семин рассказал, кого считает главными конкурентами «Зенита» в новом сезоне

Экс-тренер «Локомотива» поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Я думаю, что соперники у «Зенита» все те же, это ЦСКА и «Спартак», обязаны конкурировать «Динамо», «Краснодар» и «Локомотив». Вот эта группа и разыгрывает первое место. «Зенит» остается грандом и имеет преимущество? Сейчас все начинают с нуля, это право гранда достигается только победами», — цитирует Семина ТАСС.

Новый сезон РПЛ стартует 21 июля. В первом матче «Динамо» на своем поле встретится с «Краснодаром».