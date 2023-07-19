Семин рассказал, кого считает главными конкурентами «Зенита» в новом сезоне
Экс-тренер «Локомотива» поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в новом сезоне РПЛ.
«Я думаю, что соперники у «Зенита» все те же, это ЦСКА и «Спартак», обязаны конкурировать «Динамо», «Краснодар» и «Локомотив». Вот эта группа и разыгрывает первое место. «Зенит» остается грандом и имеет преимущество? Сейчас все начинают с нуля, это право гранда достигается только победами», — цитирует Семина ТАСС.
Новый сезон РПЛ стартует 21 июля. В первом матче «Динамо» на своем поле встретится с «Краснодаром».
Источник: https://tass.ru/sport/18312687
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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