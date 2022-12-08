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Колосков: «Назрел вопрос вернуться к лимиту. Нужно сохранять идентичность российского футбола!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Вячеслав Колосков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился с «СЭ» мнением о возможном изменении формата лимита на легионеров в чемпионате России.

«Очевидно, назрел вопрос вернуться к лимиту. Нужно сохранять идентичность российского футбола, для этого нужно больше футболистов из России. Тут нечего фантазировать. Я уже давно говорю, что подходящий формат — 5 иностранцев и 6 российских игроков на поле», — сказал Колосков «СЭ».

По информации matchtv.ru, Министерство спорта РФ и РФС обсуждают ужесточение лимита на легионеров. Возможное изменение связано с качеством игры иностранных футболистов.

В данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон до 10 иностранцев без ограничения количества легионеров на поле.

Футбол
РПЛ
Вячеслав Колосков
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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