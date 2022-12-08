В «Зените» отреагировали на новость о возможном ужесточении лимита в РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» новость о том, что лимит на легионеров в РПЛ может ужесточиться со следующего сезона.

«Лимит на легионеров хотят ужесточить со следующего сезона? Слухи не комментируем», — сказал Медведев «СЭ».

По информации matchtv.ru, Министерство спорта РФ и РФС обсуждают ужесточение лимита на легионеров с сезона-2023/24.

В данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон до 10 иностранцев без ограничения количества легионеров на поле.