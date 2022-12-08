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«Сан-Паулу» покроет траты «Локомотива» на зарплату Педро Габриэла

Микеле Антонов
Корреспондент
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Педро Габриэл.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» будет получать деньги от «Сан-Паулу» за аренду Педро Габриела.

Заработная плата футболиста также полностью выплачивается игроку бразильским клубом.

Ранее издание Metaratings сообщало, что «Локомотив» будет платить большую часть зарплаты Педро Габриэля во время аренды в «Сан-Паулу».

В среду, 7 декабря, «Локомотив» объявил, что 23-летний бразилец будет выступать за «Сан-Паулу» на правах аренды с 1 января до конца 2023 года. Педро Габриэл перешел в московский клуб из «РБ Брагантино» в сентябре нынешнего года, на его счету 4 гола и 1 результативная передача в 9 матчах за железнодорожников.

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Сан-Паулу
Педриньо
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3
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4
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7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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