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Колосков: «Дзюба получил нелепую травму, там даже борьбы не было. Как он так к матчам готовится?»

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Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал нелепой травму нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

Форвард вышел на матч 12-го тура РПЛ против «Зенита» (0:5) в стартовом составе тольяттинской команды, но был заменен уже на 6-й минуте встречи из-за повреждения.

«Травма Дзюбы может сказаться на «Акроне», игрок он все-таки заметный. В первых своих матчах он играл значительную роль. А травму получил нелепую и необъяснимую. То ли он вышел недолеченный, то ли не размялся как следует... Но получить в начале матча такую травму без борьбы? Это же случилось без контакта, он просто ускорился и все. Надо у него спросить, как же он так готовится к играм, если до 10-й минуты получает травму», — цитирует Колоскова «ВсеПроСпорт».

Дзюба присоединился к «Акрону» на правах свободного агента в сентябре. В текущем сезоне на счету 36-летнего россиянина 6 матчей и 1 гол за клуб во всех турнирах.

Артем Дзюба. Дзюба получил травму в начале матча с «Зенитом». Противостояние с Семаком и Соболевым снова придется отложить
Источник: ВсеПроСпорт
Артем Дзюба
ФК Акрон
Вячеслав Колосков
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1
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
2
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
3
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
10
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
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 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
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 Факел 12 2 4 6 8-20 10
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