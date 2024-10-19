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Сегодня, 17:40

«Химки» — «Локомотив»: хозяева открыли счет в матче

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Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев открыл счет в матче 12-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Локомотив
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
2
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
3
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
10
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
13
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
14
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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18.10 18:00
Акрон – Зенит
 0 : 5
18.10 20:15
Ахмат – Факел
 2 : 3
19.10 14:00
Пари НН – Ростов
 1 : 1
19.10 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
19.10 16:30
Химки – Локомотив
 - : -
19.10 19:00
Динамо Мх – ЦСКА
 - : -
20.10 16:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
20.10 19:00
Рубин – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 8 1 2
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 10 1 2
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