«Краснодар» обыгрывает «Спартак» после первого тайма

«Краснодар» побеждает «Спартак» со счетом 2:0 после первого тайма 12-го тура РПЛ. Игра проходит на «Лукойл-Арене».

Первый гол в матче забил полузащитник «быков» Кевин Ленини на 8-й минуте. На 42-й минуте Жуан Батчи увеличил преимущество «Краснодара», но гол не был засчитан из-за того, что в развитии атаки Джон Кордоба оказался в офсайде.

На 45+1-й минуте Виктор Са все-таки забил второй гол гостей в матче.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.