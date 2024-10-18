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Дзюба получил травму в начале матча с «Зенитом». Противостояние с Семаком и Соболевым снова придется отложить

Дзюба получил травму в начале матче с «Зенитом»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»
Ранее Артем не сыграл с петербуржцами в Кубке.
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
18 окт, 18:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
0:5
Зенит

«Акрон» в 12-м туре РПЛ провел матч на выезде с «Зенитом». За клуб из Тольятти выступает бывший форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба. Однако нападающий не смог толком сыграть против бывшей команды из-за травмы.

Что за повреждение у Дзюбы

36-летний форвард вышел в стартовом составе, однако покинул поле уже на 7-й минуте — вместо него появился нападающий из Кабо-Верде Беншимол. Россиянин повредил мышцы бедра и не смог продолжить встречу. За все время на поле он сделал лишь одно касание мяча, хотя перед игрой от него ждали намного большего — всего за четыре предыдущих матча за «Акрон» в РПЛ Артем оформил 1+3.

Ажиотаж поднялся вокруг встречи Дзюбы с бывшей командой, тем более что он не играл против «Зенита» (1:5) в FONBET Кубке России 2 октября. Главный тренер тольяттинцев Заур Тедеев объяснял, что тогда дал футболисту отдых. «До этого Артем сыграл две игры по 90 минут и до того вышел еще на замену. Плюс у нас была достаточно тяжелая дорога. Все-таки футболиста в 36 лет надо оберегать», — сказал тогда Тадеев «СЭ».

Несостоявшееся противостояние

Перед игрой прорисовывалась дуэль Дзюбы с форвардом «Зенита» Александром Соболевым — он тоже обладает непростым характером и десантировался в Санкт-Петербурге после нескольких лет в «Спартаке». Однако пока не судьба — Соболев остался в запасе, а Дзюба провел на поле считаные минуты.

«Я бы сделал бой Дзюба — Соболев. Оба играли в «Спартаке», оба габаритные, примерно одной комплекции и весовой категории. Оба достаточно шумные и как будто в целом по жизни готовы подраться», — рассказал «РБ Спорт» президент Fight Nights Камил Гаджиев.

Артем Дзюба и&nbsp;Александр Соболев. «Акрон» — «Зенит»: Лусиано забил после перерыва. Онлайн-трансляция матча РПЛ

Семак тоже говорил о Дзюбе

Сергей Богданович на протяжении четырех сезонов работал в «Зените» с Дзюбой. Перед матчем главного тренера петербуржцев спрашивали о готовящейся встрече с бывшим игроком — вторым бомбардиром в истории клуба (108 голов). Правда, на вопрос о том, как петербуржцы планируют сдерживать Артема, Семак ответил очень уклончиво.

«То, как будет играть «Акрон», решает главный тренер команды. Мы должны думать о том, как мы должны играть. Мы будем играть в свою игру, как мы привыкли. А там посмотрим. «Акрон» играет хорошо и хорошо укомплектован. Будет интересный матч», — сказал тренер «Матч ТВ».

Травма Дзюбы уже родила мем

Символический первый удар по мячу в игре сделала участница конкурса «Мисс Россия» Александра Нехорошева. После травмы Дзюбы в соцсетях начали шутить, что футболист слишком впечатлился эффектной девушкой, из-за чего и получил травму.

Артем Дзюба
ФК Акрон
ФК Зенит
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