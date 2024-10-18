Дзюба получил травму в начале матча с «Зенитом». Противостояние с Семаком и Соболевым снова придется отложить
«Акрон» в 12-м туре РПЛ провел матч на выезде с «Зенитом». За клуб из Тольятти выступает бывший форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба. Однако нападающий не смог толком сыграть против бывшей команды из-за травмы.
Что за повреждение у Дзюбы
36-летний форвард вышел в стартовом составе, однако покинул поле уже на 7-й минуте — вместо него появился нападающий из Кабо-Верде Беншимол. Россиянин повредил мышцы бедра и не смог продолжить встречу. За все время на поле он сделал лишь одно касание мяча, хотя перед игрой от него ждали намного большего — всего за четыре предыдущих матча за «Акрон» в РПЛ Артем оформил 1+3.
Ажиотаж поднялся вокруг встречи Дзюбы с бывшей командой, тем более что он не играл против «Зенита» (1:5) в FONBET Кубке России 2 октября. Главный тренер тольяттинцев Заур Тедеев объяснял, что тогда дал футболисту отдых. «До этого Артем сыграл две игры по 90 минут и до того вышел еще на замену. Плюс у нас была достаточно тяжелая дорога. Все-таки футболиста в 36 лет надо оберегать», — сказал тогда Тадеев «СЭ».
Несостоявшееся противостояние
Перед игрой прорисовывалась дуэль Дзюбы с форвардом «Зенита» Александром Соболевым — он тоже обладает непростым характером и десантировался в Санкт-Петербурге после нескольких лет в «Спартаке». Однако пока не судьба — Соболев остался в запасе, а Дзюба провел на поле считаные минуты.
«Я бы сделал бой Дзюба — Соболев. Оба играли в «Спартаке», оба габаритные, примерно одной комплекции и весовой категории. Оба достаточно шумные и как будто в целом по жизни готовы подраться», — рассказал «РБ Спорт» президент Fight Nights Камил Гаджиев.
Семак тоже говорил о Дзюбе
Сергей Богданович на протяжении четырех сезонов работал в «Зените» с Дзюбой. Перед матчем главного тренера петербуржцев спрашивали о готовящейся встрече с бывшим игроком — вторым бомбардиром в истории клуба (108 голов). Правда, на вопрос о том, как петербуржцы планируют сдерживать Артема, Семак ответил очень уклончиво.
«То, как будет играть «Акрон», решает главный тренер команды. Мы должны думать о том, как мы должны играть. Мы будем играть в свою игру, как мы привыкли. А там посмотрим. «Акрон» играет хорошо и хорошо укомплектован. Будет интересный матч», — сказал тренер «Матч ТВ».
Травма Дзюбы уже родила мем
Символический первый удар по мячу в игре сделала участница конкурса «Мисс Россия» Александра Нехорошева. После травмы Дзюбы в соцсетях начали шутить, что футболист слишком впечатлился эффектной девушкой, из-за чего и получил травму.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
2
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
3
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|0 : 5
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2