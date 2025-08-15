Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

15 августа, 15:16

Колосков назвал ЦСКА фаворитом в матче с «Динамо»

Павел Лопатко

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает ЦСКА фаворитом в матче 5-го тура РПЛ с московским «Динамо».

«Что касается матча с ЦСКА, то в таких играх что-то сложно прогнозировать, но ясно, что у армейцев шансы предпочтительнее на победу, команда сбалансированная, играет в хороший футбол, хорошо подготовлена, у них хорошее настроение, чего не скажешь о «Динамо», — цитирует Колоскова ТАСС.

По словам почетного президента РФС, игра с ЦСКА будет определять настроение руководства и болельщиков «Динамо». Московская команда сейчас находится в непростом положении в том числе из-за большого числа травмированных и недопонимания между игроками.

«Сегодня главная проблема «Динамо» — отсутствие класса игроков», — добавил Колосков.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет 17 августа. Начало в 18:00 по московскому времени.

Армейцы занимают четвертое место в таблице РПЛ, набрав в 4 матчах 8 очков. У бело-голубых 5 очков и девятое место.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Колосков
Читайте также
Захарова посоветовала подлежащим мобилизации украинцам бежать из страны
Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
Орбан предостерег ЕС от использования замороженных активов РФ
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • al-an-ko

    Проблема не отсутствие класса игроков, а Валера которому все верят.

    16.08.2025

  • Спринт

    .. внучёк бабушки Ванги .. гуляй подале .. от футбола .. **

    15.08.2025

  • Спринт

    .. вялый-Чалый когда то был хотя б средним ногомячистом? Далёк же ты от мало-мальского понимания хоть чего то в футболе.

    15.08.2025

  • Спринт

    Только почетного комсомолиста ЦК ВЛКСМ Колоска родному ЦСКА и не достаёт ..**

    15.08.2025

  • Millwall82

    Валеру сейчас и Семак с побитым сербом обыграют. Хотя 50 на 50 в случае спартаковской бороды.

    15.08.2025

  • Андрей

    Колосков отмыл мого денег, назовет кого угодно лутшим

    15.08.2025

  • Valekka

    Впервые за долгие годы,что болею за ЦСКА,в команде нет игрока,ради которого включил бы репортаж.После Феди никого не осталось!!

    15.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей.

    ()Приветствуем!! Кого интересует заработок на Футбольных событиях? Есть 100% Источник по матчам! Информация не прогнозы, только 100% Инсайды! Если нужна 100% Информация, пишите; Форум - foot.forumes.ru/ (В интернете такой информации не найти)Если надоело ставить наугад... Пишите! Есть Информация по таким матчам! Только 100% Инсайды

    15.08.2025

    • Гладилин считает, что Станковича не уволят из «Спартака» даже в случае поражения от «Зенита»

    «Спартак» вновь улучшил предложение «Локомотиву» по Самошникову
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости