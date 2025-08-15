Колосков назвал ЦСКА фаворитом в матче с «Динамо»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает ЦСКА фаворитом в матче 5-го тура РПЛ с московским «Динамо».

«Что касается матча с ЦСКА, то в таких играх что-то сложно прогнозировать, но ясно, что у армейцев шансы предпочтительнее на победу, команда сбалансированная, играет в хороший футбол, хорошо подготовлена, у них хорошее настроение, чего не скажешь о «Динамо», — цитирует Колоскова ТАСС.

По словам почетного президента РФС, игра с ЦСКА будет определять настроение руководства и болельщиков «Динамо». Московская команда сейчас находится в непростом положении в том числе из-за большого числа травмированных и недопонимания между игроками.

«Сегодня главная проблема «Динамо» — отсутствие класса игроков», — добавил Колосков.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет 17 августа. Начало в 18:00 по московскому времени.

Армейцы занимают четвертое место в таблице РПЛ, набрав в 4 матчах 8 очков. У бело-голубых 5 очков и девятое место.