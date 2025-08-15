Футбол
15 августа, 15:11

Гладилин считает, что Станковича не уволят из «Спартака» даже в случае поражения от «Зенита»

Руслан Минаев

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о будущем главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Я думаю, что Станковича не уволят в случае поражения от «Зенита», это равный для «Спартака» соперник, поражение от него не будет трагедией, — цитирует Гладилина ТАСС. — Сейчас идет становление команды, ищутся новые варианты игры, такое происходит и у «Зенита» с «Динамо», потому что пришли новые футболисты. Станкович как хороший специалист показал себя в прошлом году, когда выиграли несколько матчей подряд, показывали хорошую игру».

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет на «Лукойл-Арене» в Москве 16 августа, начало — в 17.30 мск.

Источник: ТАСС
Деян Станкович
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Diman_madridista

    Если будет 0-3 или больше, то выбора просто не останется. А вероятность этих "-3" ну вот прямо вполне реалистична, при всех проблем Зенита

    15.08.2025

  • Игорь Малышев

    Если Спартак победит, Станковича оставят до конца сезона. Ибо задача на год будет выполнена.

    15.08.2025

  • александр п

    Какая уже разница кто будет. Они все приходили тренерами а через полгода становились тренеришками. Артём ведь прав был с подачи Карпина

    15.08.2025

  • clyushnikoff

    надо сначала нового найти, а потом увольнять

    15.08.2025

  • AlAr

    В прошлом году победы были случайны. Не уволят и ладно. Пускай вместе и до конца об...!

    15.08.2025

  • Djin Ignatov

    Не уволят сразу , чтобы не обосраться ! Зачем брали такого тренера ? Когда это в какойто Сербии были хорошие тренеры ?!

    15.08.2025

  • Valekka

    Вообще-то трудно назвать по Спартаку на сегодня клуб,поражение от которого кого-либо удивит.Зачем увольнять : либо взлетит,либо окончательно упадёт.Дайте хоть одному добиться конечного результата!!:))

    15.08.2025

    • ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга

    Колосков назвал ЦСКА фаворитом в матче с «Динамо»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

