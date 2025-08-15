Гладилин считает, что Станковича не уволят из «Спартака» даже в случае поражения от «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о будущем главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Я думаю, что Станковича не уволят в случае поражения от «Зенита», это равный для «Спартака» соперник, поражение от него не будет трагедией, — цитирует Гладилина ТАСС. — Сейчас идет становление команды, ищутся новые варианты игры, такое происходит и у «Зенита» с «Динамо», потому что пришли новые футболисты. Станкович как хороший специалист показал себя в прошлом году, когда выиграли несколько матчей подряд, показывали хорошую игру».

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет на «Лукойл-Арене» в Москве 16 августа, начало — в 17.30 мск.