Кокорин вылетел в Италию для подписания контракта с «Фиорентиной»

Новичок «Фиорентины» Алексндр Кокорин вылетел в Италию для подписания контракта. Об этом футболист сообщил в Instagram друг футболиста, Геннадий Куропаткин.

«Удачи», — написал Куропаткин, выложив совместное фото с Кокориным.

Ранее сообщалось, что соглашение экс-форварда «Спартака» с «Фиорентиной» будет рассчитано 2024 года. При этом итальянский клуб заплатил «Спартаку» за игрока 4,5 миллиона евро. Уже завтра россиянин проведет первую тренировку в новом клубе.

29-летний Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он успел провести за красно-белых восемь матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

В составе «Зенита» нападающий становился чемпионом России, победителем Кубка России Суперкубка России (2016). Также он выступал за «Динамо», «Анжи» и «Сочи». В составе национальной сборной России форвард провел 48 матчей и забил 12 мячей.