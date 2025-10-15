«Нужно выгнать большинство иностранцев на хрен». Кокорин — о лимите на легионеров в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин в интервью «СЭ» поделился мнением о том, какой лимит на легионеров нужен в РПЛ.

— Министр спорта Михаил Дегтярев хочет резко ужесточить лимит на легионеров — до пяти на поле. Ваше мнение — это на пользу или во вред?

— Я за то, чтобы иностранцев был минимум и играли все наши ребята. Чем больше, чем лучше.

— А многие считают, что тогда россиянам будут платить незаслуженно большие деньги.

— Это как в наше время было, тут согласен. Мы получали за паспорт. Но сейчас время другое. Нужно выгнать большинство иностранцев на хрен, потому что там три червя — только в «Зените» суперлегионеры. Всех по домам, а нашим дать зеленый свет. Всех ставить и тем самым растить, развивать ребят. Я бы так делал. Указку дал бы сверху, и все.

— Думаете, стало бы лучше — без конкуренции?

— По крайней мере выбор стал бы намного больше. А то, с тех пор как мы уехали, появились единицы. Сначала Заха и Тюка, потом — Пиняев, Батраков, Кисляк. Но этого очень мало. Обидно!

— Но вы-то стали игроком основы без лимита, в острейшей конкуренции.

— Да я чудом попал в основу! Меня поставили в «Динамо» по стечению обстоятельств, потому что многие травмировались. Но я был конкурентоспособен, чтобы играть с большими дядями, поэтому все и говорили о моем таланте, природных данных, дриблинге.

— А согласны с тем, что лимит первой половины нулевых из-за поднятия зарплат россиянам их испортил, в том числе и лично вас? Потому что денег дали слишком рано слишком много.

— В России вообще дают слишком рано слишком много. Это правда. Когда спрашивают, я говорю: да, много. Огромные деньги — и зарплаты, и премиальные. Но не мы же эти суммы себе прописываем! Нам что, отказываться? Да, по голове это страшный удар. Если посчитать, больше половины от этого и «уехали», и закончили. Да и многие иностранцы не справлялись с этим. Приезжали, были в шоке от Москвы, от хороших контрактов.

— Москва их засасывала?

— Засасывала. После того как я по миру поехал, везде побывал, понимаю, что это уникальный город. Там невозможно играть в футбол. Ну правда! Только если ты молодой и тебя родители контролируют. Но все равно — пойду туда, пойду сюда, ничего страшного. Сейчас понимаю, что, если бы жил здесь [в Европе], всего этого бы не было. И я добился бы в три раза больше. Если бы я мог отмотать пленку назад и знал, что будет, поступал бы по-другому. Но времена разные. Это твоя жизнь, и набиваешь шишки и все начинаешь понимать только с опытом.