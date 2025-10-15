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15 октября 2025, 10:00

«Нужно выгнать большинство иностранцев на хрен». Кокорин — о лимите на легионеров в РПЛ

Игорь Рабинер
Обозреватель
Александр Кокорин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин в интервью «СЭ» поделился мнением о том, какой лимит на легионеров нужен в РПЛ.

— Министр спорта Михаил Дегтярев хочет резко ужесточить лимит на легионеров — до пяти на поле. Ваше мнение — это на пользу или во вред?

— Я за то, чтобы иностранцев был минимум и играли все наши ребята. Чем больше, чем лучше.

— А многие считают, что тогда россиянам будут платить незаслуженно большие деньги.

— Это как в наше время было, тут согласен. Мы получали за паспорт. Но сейчас время другое. Нужно выгнать большинство иностранцев на хрен, потому что там три червя — только в «Зените» суперлегионеры. Всех по домам, а нашим дать зеленый свет. Всех ставить и тем самым растить, развивать ребят. Я бы так делал. Указку дал бы сверху, и все.

— Думаете, стало бы лучше — без конкуренции?

— По крайней мере выбор стал бы намного больше. А то, с тех пор как мы уехали, появились единицы. Сначала Заха и Тюка, потом — Пиняев, Батраков, Кисляк. Но этого очень мало. Обидно!

— Но вы-то стали игроком основы без лимита, в острейшей конкуренции.

— Да я чудом попал в основу! Меня поставили в «Динамо» по стечению обстоятельств, потому что многие травмировались. Но я был конкурентоспособен, чтобы играть с большими дядями, поэтому все и говорили о моем таланте, природных данных, дриблинге.

— А согласны с тем, что лимит первой половины нулевых из-за поднятия зарплат россиянам их испортил, в том числе и лично вас? Потому что денег дали слишком рано слишком много.

— В России вообще дают слишком рано слишком много. Это правда. Когда спрашивают, я говорю: да, много. Огромные деньги — и зарплаты, и премиальные. Но не мы же эти суммы себе прописываем! Нам что, отказываться? Да, по голове это страшный удар. Если посчитать, больше половины от этого и «уехали», и закончили. Да и многие иностранцы не справлялись с этим. Приезжали, были в шоке от Москвы, от хороших контрактов.

— Москва их засасывала?

— Засасывала. После того как я по миру поехал, везде побывал, понимаю, что это уникальный город. Там невозможно играть в футбол. Ну правда! Только если ты молодой и тебя родители контролируют. Но все равно — пойду туда, пойду сюда, ничего страшного. Сейчас понимаю, что, если бы жил здесь [в Европе], всего этого бы не было. И я добился бы в три раза больше. Если бы я мог отмотать пленку назад и знал, что будет, поступал бы по-другому. Но времена разные. Это твоя жизнь, и набиваешь шишки и все начинаешь понимать только с опытом.

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Александр Кокорин
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Борис Ротенберг — о лимите: «Легионеры должны быть высочайшего класса, задавать тон нашему футболу»
Дюков: «Футбол политизирован сильнее всех из-за своей популярности»
Дегтярев — о дальнейшем изменении лимита на легионеров в РПЛ: «Посмотрю, как они себя будут вести»
Талалаев оценил влияние ужесточения лимита на легионеров в РПЛ
Ротенберг — о лимите на легионеров в РПЛ: «Для меня важно, чтобы россияне играли на лидирующих позициях»
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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