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15 октября 2025, 09:30

Кокорин — о потенциальном возвращении в еврокубки: «Думаю, будет позорище»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»

Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин в интервью «СЭ» высказался о текущем уровне клубов РПЛ.

— Не жалеете, что в подкасте у Смолова очень резко высказались об РПЛ? Мол, уже в 2019 году она была говном.

— Кто знает меня, тот понимает, что имею в виду. Не думаю, что кого-то из них обидел. То, что резко сказал... Да, наверное, неправильно. Но по факту, если так жестко не выражаться, ничего меняться не будет. Я же сказал это от обиды какой-то. Просто представьте — завтра все возвращается, мы играем в еврокубках. Думаю, будет позорище. Так что говорил это для того, чтобы сейчас была дорога молодым, росли новые таланты. И чтобы, если чудом все откроется, мы были к этому готовы. Потому что, когда выходишь из тюрьмы и становишься игроком месяца, возишь всех, это, мне кажется, не совсем нормально.

Если кто-то думает, что я сказал это, чтобы позлорадствовать, — наоборот. Переживаю за Россию, за наш чемпионат, хочу, чтобы он вернулся к тому состоянию, когда мы начинали карьеры. Вот тогда было классно! Все конкурентоспособны, со всеми интересно играть, наши знаменитые «Лужники» забиты... Вот о чем вспоминаю и по чему скучаю.

Александр Кокорин.«Спартак» подписал меня, чтобы плюнуть в лицо «Зениту». Большой разговор с Кокориным о карьере, тюрьме, России, Италии и Кипре

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Александр Кокорин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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