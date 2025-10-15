«Паша «наварил» Лил Уэйну». Кокорин рассказал о драке Мамаева с рэпером
Известный футболист Александр Кокорин в интервью «СЭ» рассказал о драке своего друга Павла Мамаева со знаменитым рэпером Лил Уэйном.
— От многого сейчас дуреете, что вы с друзьями раньше творили?
— Да. В Москве это как раз было время ночных клубов. Все ждали, чтобы у тебя игра попала на выходные, ты отыграл и пошел в клуб. Но самая дикая история была не во время сезона, а в отпуске, когда мы с Пашей Мамаевым в Майами подрались с Лил Уэйном, самым популярным рэпером мира в 2013 году. На ровном месте. Классная история была! Мы попали на темнокожую вечеринку, и Лил Уэйну не понравилось, как белые гуляют. Он пытался нас заткнуть и выгнать. Но мы дали ему отпор.
— Прямо «наварили»?
— Паша «наварил». И через секунду его скрутила и выкинула личная охрана с охраной клуба — представляете, какие там амбалы! Они на английском кричали: «Боже мой, вы что сделали, вы понимаете, кто это такой?!»
— Вас тоже выкинули?
— Меня подобрее. Его вообще за секунду. Там, чтобы войти в клуб, нужно было отдать паспорт, чтобы они удостоверились, что тебе уже есть 21 год, и кредитную карту. Так они прямо паспорта выкинули. Веселые времена были! Тусовались с девчонками, было нормальное живое общение. Не было всех этих телефонов, соцсетей. Погуляли и разошлись.
— Мамаев в Дубае?
— В Москве. У него там ребенок. В Дубае академия, она работает, Паша очень доволен. Выходят на какой-то новый уровень, о них уже все знают как чуть ли не о первой футбольной академии в городе.
— Вы с ним плотно на связи?
— Меньше, чем раньше, но 17 сентября у него был день рождения, я звонил, поздравлял, расспрашивал. Все нормально!
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
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5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
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8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
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Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
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Андрей Лангович
Ростов
|2
|
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Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0