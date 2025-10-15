«Паша «наварил» Лил Уэйну». Кокорин рассказал о драке Мамаева с рэпером

Известный футболист Александр Кокорин в интервью «СЭ» рассказал о драке своего друга Павла Мамаева со знаменитым рэпером Лил Уэйном.

— От многого сейчас дуреете, что вы с друзьями раньше творили?

— Да. В Москве это как раз было время ночных клубов. Все ждали, чтобы у тебя игра попала на выходные, ты отыграл и пошел в клуб. Но самая дикая история была не во время сезона, а в отпуске, когда мы с Пашей Мамаевым в Майами подрались с Лил Уэйном, самым популярным рэпером мира в 2013 году. На ровном месте. Классная история была! Мы попали на темнокожую вечеринку, и Лил Уэйну не понравилось, как белые гуляют. Он пытался нас заткнуть и выгнать. Но мы дали ему отпор.

— Прямо «наварили»?

— Паша «наварил». И через секунду его скрутила и выкинула личная охрана с охраной клуба — представляете, какие там амбалы! Они на английском кричали: «Боже мой, вы что сделали, вы понимаете, кто это такой?!»

— Вас тоже выкинули?

— Меня подобрее. Его вообще за секунду. Там, чтобы войти в клуб, нужно было отдать паспорт, чтобы они удостоверились, что тебе уже есть 21 год, и кредитную карту. Так они прямо паспорта выкинули. Веселые времена были! Тусовались с девчонками, было нормальное живое общение. Не было всех этих телефонов, соцсетей. Погуляли и разошлись.

— Мамаев в Дубае?

— В Москве. У него там ребенок. В Дубае академия, она работает, Паша очень доволен. Выходят на какой-то новый уровень, о них уже все знают как чуть ли не о первой футбольной академии в городе.

— Вы с ним плотно на связи?

— Меньше, чем раньше, но 17 сентября у него был день рождения, я звонил, поздравлял, расспрашивал. Все нормально!