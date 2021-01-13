Кокорин ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»
11:52
Форвард «Спартака» Александр Кокорин высказался о своем будущем в составе красно-белых.
«Остаюсь ли я в «Спартаке»? Вы бы еще попозже спросили», — сказал Кокорин.
Ранее агент 29-летнего футболиста прокомментировал информацию об интересе со стороны клубов итальянской серии А. В текущем сезоне Кокорин провел 10 матчей за московский клуб, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
(Севастиан Терлецкий)
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