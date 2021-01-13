Кокорин ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»

Форвард «Спартака» Александр Кокорин высказался о своем будущем в составе красно-белых.

«Остаюсь ли я в «Спартаке»? Вы бы еще попозже спросили», — сказал Кокорин.

Ранее агент 29-летнего футболиста прокомментировал информацию об интересе со стороны клубов итальянской серии А. В текущем сезоне Кокорин провел 10 матчей за московский клуб, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

(Севастиан Терлецкий)