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Кокорин ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»

11:52
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Спартака» Александр Кокорин высказался о своем будущем в составе красно-белых.

«Остаюсь ли я в «Спартаке»? Вы бы еще попозже спросили», — сказал Кокорин.

Ранее агент 29-летнего футболиста прокомментировал информацию об интересе со стороны клубов итальянской серии А. В текущем сезоне Кокорин провел 10 матчей за московский клуб, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

(Севастиан Терлецкий)

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