Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе к игроку со стороны итальянских команд.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что «Фиорентина», «Рома» и «Болонья» следят за 29-летним российским футболистом. По информации «СЭ», никаких реальных контактов красно-белых с клубами серии А не было.

— Поступали ли какие-то предложения от итальянских клубов или кто-то проявлял интерес, наверное, известно «Спартаку», мы на это не смотрели, — сказал Бердышев «СЭ». — Саша хочет играть за «Спартак», никуда уходить не собирается. Он пришел сюда, чтобы играть, показывать свой лучший футбол и завоевать с красно-белыми титул.

Другие варианты нас сейчас не интересуют. Если только «Спартак» готов будет рассмотреть какое-то предложение, и они придут с ним к нам, тогда будем все вместе думать. Мы только полгода в клубе, Саша хочет и пришел сюда приносить пользу «Спартаку».

В текущем сезоне Кокорин провел 10 матчей за московский клуб, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

(Сергей Федоров)

Кокорин вылечился от травмы и начнет сборы в общей группе