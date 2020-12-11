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Кокорин не полетел со «Спартаком» в Сочи

11 декабря 2020, 23:48
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», нападающий «Спартака» Александр Кокорин не полетел с командой на матч 18-го тура РПЛ с «Сочи». 29-летний форвард пропустил прошлую игру «Спартака» против «Тамбова» из-за повреждения.

В этом сезоне Кокорин забил за «Спартак» 2 мяча в 10 матчах.

(Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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