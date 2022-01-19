Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением по поводу обиды нападающего Артема Дзюбы из-за нехватки игрового времени в команде.

«Я беседовал с Дзюбой по поводу его игрового времени. Все можно понять. Игрок долгое время был лучшим, а потом не попадает в старт по решению тренера — это вызывает обиду. И это нормально. Артем еще и очень эмоциональный человек. И знаете, когда Дзюба заведен — это хорошо для нас. Он приносит пользу команде.

Моя задача как тренера — объяснить свою позицию, в особенности опытным игрокам. Понимает или не понимает? Все игроки — индивидуалисты, хоть это и командный вид спорта. Пока объяснять получается, как будет дальше — посмотрим. Речь сейчас не только об Артеме, но и о других футболистах, которые не всегда выходят», — сказал Семак «Чемпионату».