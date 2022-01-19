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Сегодня, 18:10

«Когда Дзюба заведен — это хорошо для нас». Семак высказался об обиде Артема Дзюбы

Главный тренер «Зенита» рассказал об отношениях с нападающим Артемом Дзюбой
Иван Шитик
Корреспондент
Сергей Семка и Артем Дзюба.
Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением по поводу обиды нападающего Артема Дзюбы из-за нехватки игрового времени в команде.

«Я беседовал с Дзюбой по поводу его игрового времени. Все можно понять. Игрок долгое время был лучшим, а потом не попадает в старт по решению тренера — это вызывает обиду. И это нормально. Артем еще и очень эмоциональный человек. И знаете, когда Дзюба заведен — это хорошо для нас. Он приносит пользу команде.

Моя задача как тренера — объяснить свою позицию, в особенности опытным игрокам. Понимает или не понимает? Все игроки — индивидуалисты, хоть это и командный вид спорта. Пока объяснять получается, как будет дальше — посмотрим. Речь сейчас не только об Артеме, но и о других футболистах, которые не всегда выходят», — сказал Семак «Чемпионату».

Источник: https://www.championat.com/
Артем Дзюба
Сергей Семак
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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