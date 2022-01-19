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Грушевский про скандальный ролик ЦСКА: «Так шутить нельзя — это непрофессионально и очень глупо»

Анна Горшкова
Корреспондент

Болельщик ЦСКА и юморист Михаил Грушевский прокомментировал неудачную шутку клуба в презентации турецкого новичка команды Юсуфа Языджи.

«Для профессионального футбольного клуба это, конечно, провал. Так шутить нельзя. «Много Наташ»... это непрофессионально и очень глупо. К сожалению. Я понимаю, что речь идет о моем любимом клубе, но кто-то облажался.

Я понимаю эту шутку, но она просто не совсем уместна в контексте перехода турецкого футболиста. Он ведь приезжает в Москву не для того, чтобы рассматривать Наташ и других русских девушек... Ну окей, в общем, неудачная шутка. Ничего трагичного. Всем нам свойственно неудачно шутить. Бывает", — приводит слова Грушевского «Газета.Ru».

Сотрудники выложили вымышленную переписку переговоров с Языджи. «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ», — гласило одно из сообщений.

В видеоролике, опубликованном в Instagram-аккаунте ЦСКА, клуб спрашивает у Языджи, когда турок подпишет контракт. Футболист якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.

Ролик вызвал бурную реакцию в соцсетях и спустя 30 минут после публикации был удален из соцсетей ЦСКА. Также от работы отстранили сотрудников, разместивших скандальный пост.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/01/19/17164183.shtml?updated
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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