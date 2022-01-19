Грушевский про скандальный ролик ЦСКА: «Так шутить нельзя — это непрофессионально и очень глупо»

Болельщик ЦСКА и юморист Михаил Грушевский прокомментировал неудачную шутку клуба в презентации турецкого новичка команды Юсуфа Языджи.

«Для профессионального футбольного клуба это, конечно, провал. Так шутить нельзя. «Много Наташ»... это непрофессионально и очень глупо. К сожалению. Я понимаю, что речь идет о моем любимом клубе, но кто-то облажался.

Я понимаю эту шутку, но она просто не совсем уместна в контексте перехода турецкого футболиста. Он ведь приезжает в Москву не для того, чтобы рассматривать Наташ и других русских девушек... Ну окей, в общем, неудачная шутка. Ничего трагичного. Всем нам свойственно неудачно шутить. Бывает", — приводит слова Грушевского «Газета.Ru».

Сотрудники выложили вымышленную переписку переговоров с Языджи. «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ», — гласило одно из сообщений.

В видеоролике, опубликованном в Instagram-аккаунте ЦСКА, клуб спрашивает у Языджи, когда турок подпишет контракт. Футболист якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.

Ролик вызвал бурную реакцию в соцсетях и спустя 30 минут после публикации был удален из соцсетей ЦСКА. Также от работы отстранили сотрудников, разместивших скандальный пост.