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Хлусевич: «Времени осваиваться в «Спартаке» нет, буду бороться за стартовую позицию»

Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал о том, как проходит его адаптация в команде.

«Мне хотелось уже приступить к сборам и присоединиться к «Спартаку». Рад оказаться в команде и хочу прогрессировать. Сейчас основное на сборах — подготовится физически к началу второго круга. Также поставить тактику, какую хочет видеть тренер.

Я со всеми в команде общаюсь, нет трудностей вообще. Знаю немного английский, изучаю его, поэтому больших проблем нет. В команде меня очень тепло приняли, такое ощущение, как будто я отъезжал на некоторое время из команды и вот сейчас вернулся", — сказал футболист в интервью YouTube-каналу «Спартак».

Также 20-летний Хлусевич заявил, что намерен бороться за попадание в стартовый состав красно-белых.

«Времени осваиваться нет, надо сразу бороться за старт, поэтому в любой команде, в которую переходишь или в которой оказываешься, хочется играть. Буду бороться за стартовую позицию», — добавил он.

В начале ноября 2021 года «Спартак» объявил о переходе Хлусевича из тульского «Арсенала». Контракт вступил в силу с 1 января 2022 года.

Полузащитник в текущем сезоне провел 18 матчей за «Арсенал» во всех турнирах. В его активе пять голов и две голевые передачи.

Источник: https://spartak.com/videos/24628623/
Даниил Хлусевич
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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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