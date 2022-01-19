Хлусевич: «Времени осваиваться в «Спартаке» нет, буду бороться за стартовую позицию»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал о том, как проходит его адаптация в команде.

«Мне хотелось уже приступить к сборам и присоединиться к «Спартаку». Рад оказаться в команде и хочу прогрессировать. Сейчас основное на сборах — подготовится физически к началу второго круга. Также поставить тактику, какую хочет видеть тренер.

Я со всеми в команде общаюсь, нет трудностей вообще. Знаю немного английский, изучаю его, поэтому больших проблем нет. В команде меня очень тепло приняли, такое ощущение, как будто я отъезжал на некоторое время из команды и вот сейчас вернулся", — сказал футболист в интервью YouTube-каналу «Спартак».

Также 20-летний Хлусевич заявил, что намерен бороться за попадание в стартовый состав красно-белых.

«Времени осваиваться нет, надо сразу бороться за старт, поэтому в любой команде, в которую переходишь или в которой оказываешься, хочется играть. Буду бороться за стартовую позицию», — добавил он.

В начале ноября 2021 года «Спартак» объявил о переходе Хлусевича из тульского «Арсенала». Контракт вступил в силу с 1 января 2022 года.

Полузащитник в текущем сезоне провел 18 матчей за «Арсенал» во всех турнирах. В его активе пять голов и две голевые передачи.