Кобелев: «Краснодар» проиграл незаслуженно? А кто мешал «быкам» забивать 300-процентные моменты?»
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» прокомментировал волевую победу бело-голубых над «Краснодаром» (2:1) в 29-м туре РПЛ.
— О чем подумали сразу после финального свистка? «Зенит» чемпион?
— В футболе бывает всякое. Теоретически чемпионская гонка еще продолжается. Хотя «Зениту» теперь достаточно сыграть вничью с «Ростовом». Так что, пожалуй, на 99,9 процента Питер — чемпион. Но не на 100. Ждем последнего тура. У нас очень загадочный чемпионат!
— Некоторые считают результат матча в Москве несправедливым.
— Ну что значит «несправедливым»?
— «Краснодар» заслужил поражение?
— Хороший вопрос... Но кто мешал гостям забивать? У них было два 300-процентных момента! Реализуй их — и все. Боссели и Ленини не воспользовались своими шансами. В обоих случаях бело-голубых выручил Лунев.
Уругваец вообще убегал один на один с голкипером... Невезение ли это? Не знаю... Просто я так и не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Это не игрок уровня чемпионской команды. На мой взгляд, особой пользы «быкам» он не принес. Видите, как в футболе бывает. «Динамо», уже не имея турнирных задач, взяло и вырвало в концовке победу.
— Теперь «Зенит» просто обязан предложить Луневу контракт и вернуть его в Питер?
— (Смеется.) Послушайте, все-таки чемпионство добывается на более длинной дистанции, а не в одном конкретном матче. Мы сейчас обсуждаем только эту игру, а не вспоминаем осечки «быков».
Да, матч с «Динамо» еще долго будут обсуждать. «Краснодар» имел шансы увезти из Москвы три очка, но... В любом случае впереди еще один тур. «Быки» пока в гонке. Второй сезон подряд чемпион определится на самом финише. Это же здорово. Хочется, чтобы в следующем году еще кто-то составил конкуренцию «Зениту» и «Краснодару», — сказал Кобелев «СЭ».
Перед заключительным туром РПЛ «Краснодар» с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.
Все матчи 30-го тура пройдут 17 мая. «Краснодар» встретится с «Оренбургом», а «Зенит» сыграет с «Ростовом».
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|1 : 4
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|1 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0