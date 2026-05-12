Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

12 мая, 10:05

Кобелев: «Краснодар» проиграл незаслуженно? А кто мешал «быкам» забивать 300-процентные моменты?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» прокомментировал волевую победу бело-голубых над «Краснодаром» (2:1) в 29-м туре РПЛ.

— О чем подумали сразу после финального свистка? «Зенит» чемпион?

— В футболе бывает всякое. Теоретически чемпионская гонка еще продолжается. Хотя «Зениту» теперь достаточно сыграть вничью с «Ростовом». Так что, пожалуй, на 99,9 процента Питер — чемпион. Но не на 100. Ждем последнего тура. У нас очень загадочный чемпионат!

— Некоторые считают результат матча в Москве несправедливым.

— Ну что значит «несправедливым»?

— «Краснодар» заслужил поражение?

— Хороший вопрос... Но кто мешал гостям забивать? У них было два 300-процентных момента! Реализуй их — и все. Боссели и Ленини не воспользовались своими шансами. В обоих случаях бело-голубых выручил Лунев.

Уругваец вообще убегал один на один с голкипером... Невезение ли это? Не знаю... Просто я так и не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Это не игрок уровня чемпионской команды. На мой взгляд, особой пользы «быкам» он не принес. Видите, как в футболе бывает. «Динамо», уже не имея турнирных задач, взяло и вырвало в концовке победу.

— Теперь «Зенит» просто обязан предложить Луневу контракт и вернуть его в Питер?

— (Смеется.) Послушайте, все-таки чемпионство добывается на более длинной дистанции, а не в одном конкретном матче. Мы сейчас обсуждаем только эту игру, а не вспоминаем осечки «быков».

Да, матч с «Динамо» еще долго будут обсуждать. «Краснодар» имел шансы увезти из Москвы три очка, но... В любом случае впереди еще один тур. «Быки» пока в гонке. Второй сезон подряд чемпион определится на самом финише. Это же здорово. Хочется, чтобы в следующем году еще кто-то составил конкуренцию «Зениту» и «Краснодару», — сказал Кобелев «СЭ».

Перед заключительным туром РПЛ «Краснодар» с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.

Все матчи 30-го тура пройдут 17 мая. «Краснодар» встретится с «Оренбургом», а «Зенит» сыграет с «Ростовом».

Дмитрий Скопинцев, Хуан Мануэль Боселли и&nbsp;Андрей Лунев в&nbsp;матче 29-го тура РПЛ &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo; 11&nbsp;мая.«Теперь «Зенит» — на 99,9 процента чемпион. Зачем «Краснодар» приглашал Боселли?» Кобелев — о победе «Динамо»

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Андрей Кобелев (футбол)
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Читайте также
Десятки боевиков ВСУ пропали без вести под Устиновкой в Харьковской области
Фестиваль «Спасская башня» на Красной площади перенесли на 2027 год
Силы ПВО уничтожили 205 украинских дронов над территорией России за ночь
ВАР поставил пенальти, Соболев забил дважды, Глушенков довел дело до разгрома. Что случилось в матче «Зенит» &#8212; «Динамо»
Джокович проиграл Тиранте во втором круге «мастерса» в Цинциннати
Нападающий «Родины» Артем Максименко забил три гола в матче РПЛ с «Акроном»
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Динамо» — «Краснодар», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
ЭСК раздельным решением признала верным удаление Садулаева в матче «Ахмат» — «Динамо» Махачкала
Сергеев заявил, что тренировка с детьми помогла забить гол «Краснодару»
«Должны были побеждать в игре с «Динамо», причем с преимуществом в один-два мяча». Мусаев — перед «Оренбургом»
Сергеев о «Динамо»: «Готов играть столько минут, сколько мне предоставят тренеры»
Иван Сергеев: «Если бы «Зенит» меня не поздравил, я бы не сильно расстроился»
Нападающий «Динамо» Сергеев о победе над «Краснодаром»: «Хотели вернуть должок»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Руденко объяснил, как «Локомотиву» выиграть трофей в следующем сезоне

Кобелев о «Динамо»: «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» имеют более понятные перспективы»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости