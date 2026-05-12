Кобелев: «Краснодар» проиграл незаслуженно? А кто мешал «быкам» забивать 300-процентные моменты?»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» прокомментировал волевую победу бело-голубых над «Краснодаром» (2:1) в 29-м туре РПЛ.

— О чем подумали сразу после финального свистка? «Зенит» чемпион?

— В футболе бывает всякое. Теоретически чемпионская гонка еще продолжается. Хотя «Зениту» теперь достаточно сыграть вничью с «Ростовом». Так что, пожалуй, на 99,9 процента Питер — чемпион. Но не на 100. Ждем последнего тура. У нас очень загадочный чемпионат!

— Некоторые считают результат матча в Москве несправедливым.

— Ну что значит «несправедливым»?

— «Краснодар» заслужил поражение?

— Хороший вопрос... Но кто мешал гостям забивать? У них было два 300-процентных момента! Реализуй их — и все. Боссели и Ленини не воспользовались своими шансами. В обоих случаях бело-голубых выручил Лунев.

Уругваец вообще убегал один на один с голкипером... Невезение ли это? Не знаю... Просто я так и не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Это не игрок уровня чемпионской команды. На мой взгляд, особой пользы «быкам» он не принес. Видите, как в футболе бывает. «Динамо», уже не имея турнирных задач, взяло и вырвало в концовке победу.

— Теперь «Зенит» просто обязан предложить Луневу контракт и вернуть его в Питер?

— (Смеется.) Послушайте, все-таки чемпионство добывается на более длинной дистанции, а не в одном конкретном матче. Мы сейчас обсуждаем только эту игру, а не вспоминаем осечки «быков».

Да, матч с «Динамо» еще долго будут обсуждать. «Краснодар» имел шансы увезти из Москвы три очка, но... В любом случае впереди еще один тур. «Быки» пока в гонке. Второй сезон подряд чемпион определится на самом финише. Это же здорово. Хочется, чтобы в следующем году еще кто-то составил конкуренцию «Зениту» и «Краснодару», — сказал Кобелев «СЭ».

Перед заключительным туром РПЛ «Краснодар» с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.

Все матчи 30-го тура пройдут 17 мая. «Краснодар» встретится с «Оренбургом», а «Зенит» сыграет с «Ростовом».

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