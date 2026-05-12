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12 мая, 10:25

Кобелев о «Динамо»: «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» имеют более понятные перспективы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» прокомментировал победу бело-голубых над «Краснодаром» (2:1) в 29-м туре РПЛ.

— А вы не рассматривали эту игру как дуэль двух ведущих нападающих нашего чемпионата: Тюкавин против Кордобы?

— Нет, зачем? Футбол — командная игра. По вашей логике, тогда нужно сравнивать Касереса с правым защитника «Краснодара». Не люблю проводить такие параллели. Нападающие — люди зависимые. У «Динамо», наверное, больше вариантов впереди, чем у «Краснодара». И тем не менее «быки» борются за первое место, а бело-голубые — за восьмое... Хотя, конечно, Кордоба и Сперцян определяют игру своей команды. В «Динамо» же это делает тот же Тюкавин.

— Не считаете, что на длинной дистанции «Краснодару» не хватило именно скамейки?

— Вопрос дискуссионный. Сегодня по «физике» гости москвичам точно не уступили. Функционально смотрелись не хуже. Создали больше моментов. Опять же возвращаемся к вопросу о реализации... Момент у Боселли. Дай ему еще 10 раз так выйти один на один, он 10 раз забьет! Здесь скорее нужно говорить о календаре «быков» на финише. Две подряд тяжелейшие игры с «Динамо». В Кубке и сейчас. Очень энергозатратные. И при всем при этом команда Мусаева показала свой класс. Просто не хватило всего лишь одного удара.

Да, «Динамо» выстояло. Но помимо двух голов я моментов у хозяев так с ходу сейчас и не припомню.

— Тогда какую оценку поставите «Динамо» за сезон?

— Ну я же не учитель, чтобы оценки выставлять (смеется). Тут ведь дело даже не в оценках.

— А в чем?

— Мы пока не понимаем, что будет дальше? Какую стратегию выберут? Куда двигается «Динамо»? Сейчас такой информации у нас нет.

Есть ли деньги на трансферы? Какие будут приобретения? Какие поставят перед командой и тренером задачи? Чего ждать-то? На мой взгляд, в начале этого сезона было куплено много балласта. От него надо избавляться, а это, согласитесь, не так-то просто. Посмотрим, подождем заявлений руководителей. Хочется верить, что в следующем сезоне бело-голубые окажутся выше в таблице. Но пока, как мне кажется, «Зенит», «Краснодар», да и тот же «Спартак» имеют более понятные перспективы. «Динамо» надо мощно прибавлять по всем направлениям, — сказал Кобелев «СЭ».

Перед заключительным туром РПЛ «Краснодар» с 63 очками занимает второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. «Динамо» (42 очка) идет восьмым в турнирной таблице.

Дмитрий Скопинцев, Хуан Мануэль Боселли и&nbsp;Андрей Лунев в&nbsp;матче 29-го тура РПЛ &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo; 11&nbsp;мая.«Теперь «Зенит» — на 99,9 процента чемпион. Зачем «Краснодар» приглашал Боселли?» Кобелев — о победе «Динамо»

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РПЛ 2025/2026 — расписание матчей последнего, 30-го тура чемпионата России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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