Кобелев о «Динамо»: «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» имеют более понятные перспективы»
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» прокомментировал победу бело-голубых над «Краснодаром» (2:1) в 29-м туре РПЛ.
— А вы не рассматривали эту игру как дуэль двух ведущих нападающих нашего чемпионата: Тюкавин против Кордобы?
— Нет, зачем? Футбол — командная игра. По вашей логике, тогда нужно сравнивать Касереса с правым защитника «Краснодара». Не люблю проводить такие параллели. Нападающие — люди зависимые. У «Динамо», наверное, больше вариантов впереди, чем у «Краснодара». И тем не менее «быки» борются за первое место, а бело-голубые — за восьмое... Хотя, конечно, Кордоба и Сперцян определяют игру своей команды. В «Динамо» же это делает тот же Тюкавин.
— Не считаете, что на длинной дистанции «Краснодару» не хватило именно скамейки?
— Вопрос дискуссионный. Сегодня по «физике» гости москвичам точно не уступили. Функционально смотрелись не хуже. Создали больше моментов. Опять же возвращаемся к вопросу о реализации... Момент у Боселли. Дай ему еще 10 раз так выйти один на один, он 10 раз забьет! Здесь скорее нужно говорить о календаре «быков» на финише. Две подряд тяжелейшие игры с «Динамо». В Кубке и сейчас. Очень энергозатратные. И при всем при этом команда Мусаева показала свой класс. Просто не хватило всего лишь одного удара.
Да, «Динамо» выстояло. Но помимо двух голов я моментов у хозяев так с ходу сейчас и не припомню.
— Тогда какую оценку поставите «Динамо» за сезон?
— Ну я же не учитель, чтобы оценки выставлять (смеется). Тут ведь дело даже не в оценках.
— А в чем?
— Мы пока не понимаем, что будет дальше? Какую стратегию выберут? Куда двигается «Динамо»? Сейчас такой информации у нас нет.
Есть ли деньги на трансферы? Какие будут приобретения? Какие поставят перед командой и тренером задачи? Чего ждать-то? На мой взгляд, в начале этого сезона было куплено много балласта. От него надо избавляться, а это, согласитесь, не так-то просто. Посмотрим, подождем заявлений руководителей. Хочется верить, что в следующем сезоне бело-голубые окажутся выше в таблице. Но пока, как мне кажется, «Зенит», «Краснодар», да и тот же «Спартак» имеют более понятные перспективы. «Динамо» надо мощно прибавлять по всем направлениям, — сказал Кобелев «СЭ».
Перед заключительным туром РПЛ «Краснодар» с 63 очками занимает второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. «Динамо» (42 очка) идет восьмым в турнирной таблице.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|1 : 4
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|1 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0