Кобелев о «Динамо»: «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» имеют более понятные перспективы»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» прокомментировал победу бело-голубых над «Краснодаром» (2:1) в 29-м туре РПЛ.

— А вы не рассматривали эту игру как дуэль двух ведущих нападающих нашего чемпионата: Тюкавин против Кордобы?

— Нет, зачем? Футбол — командная игра. По вашей логике, тогда нужно сравнивать Касереса с правым защитника «Краснодара». Не люблю проводить такие параллели. Нападающие — люди зависимые. У «Динамо», наверное, больше вариантов впереди, чем у «Краснодара». И тем не менее «быки» борются за первое место, а бело-голубые — за восьмое... Хотя, конечно, Кордоба и Сперцян определяют игру своей команды. В «Динамо» же это делает тот же Тюкавин.

— Не считаете, что на длинной дистанции «Краснодару» не хватило именно скамейки?

— Вопрос дискуссионный. Сегодня по «физике» гости москвичам точно не уступили. Функционально смотрелись не хуже. Создали больше моментов. Опять же возвращаемся к вопросу о реализации... Момент у Боселли. Дай ему еще 10 раз так выйти один на один, он 10 раз забьет! Здесь скорее нужно говорить о календаре «быков» на финише. Две подряд тяжелейшие игры с «Динамо». В Кубке и сейчас. Очень энергозатратные. И при всем при этом команда Мусаева показала свой класс. Просто не хватило всего лишь одного удара.

Да, «Динамо» выстояло. Но помимо двух голов я моментов у хозяев так с ходу сейчас и не припомню.

— Тогда какую оценку поставите «Динамо» за сезон?

— Ну я же не учитель, чтобы оценки выставлять (смеется). Тут ведь дело даже не в оценках.

— А в чем?

— Мы пока не понимаем, что будет дальше? Какую стратегию выберут? Куда двигается «Динамо»? Сейчас такой информации у нас нет.

Есть ли деньги на трансферы? Какие будут приобретения? Какие поставят перед командой и тренером задачи? Чего ждать-то? На мой взгляд, в начале этого сезона было куплено много балласта. От него надо избавляться, а это, согласитесь, не так-то просто. Посмотрим, подождем заявлений руководителей. Хочется верить, что в следующем сезоне бело-голубые окажутся выше в таблице. Но пока, как мне кажется, «Зенит», «Краснодар», да и тот же «Спартак» имеют более понятные перспективы. «Динамо» надо мощно прибавлять по всем направлениям, — сказал Кобелев «СЭ».

Перед заключительным туром РПЛ «Краснодар» с 63 очками занимает второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. «Динамо» (42 очка) идет восьмым в турнирной таблице.

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