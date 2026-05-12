Руденко объяснил, как «Локомотиву» выиграть трофей в следующем сезоне

Нападающий «Локомотива» Александр Руденко в разговоре с «СЭ» оценил свой дебютный сезон за железнодорожников.



«Это мой первый сезон в клубе, спасибо, что болельщики поддерживают меня. Хотелось бы больше забивать и отдавать, но в целом, нормально. Оцениваю свою игру в этом сезоне на семь из десяти. Что нам нужно для трофея в следующем году? У нас все хорошо, в принципе. Надо просто не раздавать очки командам из нижней части таблицы», — сказал Руденко «СЭ».



Руденко перешел в «Локомотив» летом 2025 года.

В сезоне-2025/26 нападающий провел 37 игр за клуб, забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.