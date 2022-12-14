Клубы РПЛ проявляют интерес к защитнику сборной Ирана Голами

Агент защитника «Эстегляля» и сборной Ирана Арефа Голами рассказал об интересе к игроку со стороны российских клубов.

«Ареф — сильный защитник, мощный и при этом быстрый. Он готов попробовать свои силы в другом чемпионате. Российские клубы действительно проявляют интерес к нему, но говорить что-то конкретное пока рано», — цитирует агента Metaratings.ru.

В этом сезоне 25-летний Голами провел за клуб 11 матчей и забил 1 гол. Его контракт с «Этсеглялем» истекает летом 2024 года.