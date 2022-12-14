Клубы РПЛ проявляют интерес к защитнику сборной Ирана Голами
Агент защитника «Эстегляля» и сборной Ирана Арефа Голами рассказал об интересе к игроку со стороны российских клубов.
«Ареф — сильный защитник, мощный и при этом быстрый. Он готов попробовать свои силы в другом чемпионате. Российские клубы действительно проявляют интерес к нему, но говорить что-то конкретное пока рано», — цитирует агента Metaratings.ru.
В этом сезоне 25-летний Голами провел за клуб 11 матчей и забил 1 гол. Его контракт с «Этсеглялем» истекает летом 2024 года.
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|
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|5
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|
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|
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|
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|
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|7
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|
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|
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|5
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|19
|
13
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|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
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|Торпедо
|17
|1
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|13
|7-30
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
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ЖК
|Г
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Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Локомотив
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|1
|3
|
|
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Факел
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|1
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|
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Торпедо М
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